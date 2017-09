Nieuw na-revalidatiecentrum van 'To Walk Again' geopend in Herentals

Door: redactie

4/09/17 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

video "To Walk Again", de stichting van Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren, heeft haar nieuwe "REVAlution-centrum" geopend in het AZ Herentals. Dat kostte zo'n 3 miljoen euro.

Er was in het ziekenhuis al een centrum, maar dat is nu helemaal vernieuwd. "We zijn tijdelijk verhuisd, en dan is de hele zesde verdieping helemaal aangepakt. We hebben nu één grote oefenruimte. Naast de staprobot zijn er ook heel wat hoogtechnologische machines voor bijvoorbeeld kracht- of cardiotraining, om zo de mobiliteit van onze patiënten nog meer te verbeteren", zegt Kristel Gevaert, algemeen directeur van To Walk Again.



Dat centrum heet nu REVAlution Center - een naam die er kwam na een wedstrijd - en wordt een gigantische stap vooruit genoemd. "Per week konden we bijvoorbeeld maximaal 25 personen laten stappen met een exoskelet en moesten we heel wat mensen teleurstellen. In het nieuwe centrum verdubbelt dit aantal en kunnen we nog professioneler werken", klinkt het.



In tegenstelling tot klassieke revalidatie, die focust op compensatie van verloren functionaliteiten, gelooft To Walk Again dat echt herstel, dus bijvoorbeeld ook van de zenuwbanen en de hersenen, mogelijk is. "In dat opzicht wil dit nieuwe centrum ook gericht haar klinische omgeving en haar patiënten laten deelnemen aan vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek", aldus Gevaert.



Het centrum wordt ook een omgeving waar patiënten bepaalde hulpmiddelen, zoals technologisch geavanceerde protheses, kunnen worden getest. Het project kostte circa 3 miljoen euro, 40 procent kwam uit het Europese EFRO-fonds.