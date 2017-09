Lichaam aangetroffen in Namen, dader schrijft met bloed slachtoffer "Dood aan de verrader, Allah Akbar"

Bewerkt door: mvdb

Naninne (Namen) Het levenloze lichaam van een 56-jarige man is zondagavond aangetroffen in zijn woning in Naninne bij Namen. Het lichaam lag in een plas bloed. Op de plaats van misdaad was met bloed geschreven: "Dood aan de verrader, Allah Akbar". Een 58 - jarige man is als verdachte opgepakt. Hij is aangehouden.