4/09/17 - 17u30 Bron: vtmnieuws.be

"Liever levenslang anale pijn, dan nog 1 dag bij jou te zijn!". Nee, inderdaad, uitmaken is niet altijd even makkelijk. Laat staan plezant. Dus kwam Jeron Dewulf tijdens 'Absurdistan' op de proppen met misschien wel de beste uitvinding ooit: 'Het Uitmaak'-lied! Kijk in deze video even hoe men met 1 melodisch liedje een heel restaurant, en je vriendin, stil krijgt.