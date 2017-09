Straatracers halen snelheden tot 170 km/uur in Hasselt

Door: Jimmy De Schrijver

4/09/17 - 17u18 Bron: Eigen berichtgeving

beeld ter illustratie © belga.

Hasselt De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee bestuurders betrapt die aan het straatracen waren in de omgeving van de IKEA in Hasselt. De politie kon beide bestuurders achtervolgen via de N80 in Alken. Ze werden er aan de kant gezet nadat ze snelheden tot 170 kilometer per uur hadden gehaald. Het rijbewijs van beide bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken.

Het ging om een twintiger en een dertiger. Een van de bestuurders was afkomstig uit Zonhoven. Ze begingen een overtreding van de vierde graad en zullen zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. De bestuurders riskeren een gemeentelijke administratieve sanctie van 330 euro, een onmiddellijke inning van 473 euro, een boete in de rechtbank tussen de 320 en 4.000 euro en een verval tot sturen tussen de 8 dagen en 5 jaar.