Deze zomer 23 procent meer bezoekers voor Atomium

4/09/17 - 16u52 Bron: Belga

Het Atomium heeft deze zomer 23 procent meer bezoekers over de vloer gehad dan in het rampjaar 2016. Toen bezochten slechts 106.000 personen het Belgisch monument. In juli en augustus 2017 werd dat cijfer opgetrokken naar 130.000 bezoekers.