Man betrapt met 68 kilo cannabis "van een ander"

Ingelmunster Tijdens een huiszoeking vonden speurders bijna zeventig kilogram cannabis. De bewoner van het huis, een Ingelmunsterse vijftiger, beweert dat de drugs niet van hem zijn. Hij hield ze gewoon in bewaring voor iemand anders. Het openbaar ministerie vorderde vandaag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 6.000 euro.

Op 28 augustus 2015 doorzochten agenten de voormalige woning van de vijftiger in Kortrijk. Ze troffen er maar liefst 68 kilogram cannabis aan. De beklaagde ontkende dat hij de drugs zelf had gekocht. Hij zou 2.500 euro krijgen van iemand voor wie hij de drugs in bewaring hield. Omdat hij in financiële nood verkeerde, ging hij naar eigen zeggen op het voorstel in. Over zijn vermeende opdrachtgever loste de beklaagde weliswaar niets.



De vijftiger liep in 2014 al een veroordeling op voor inbreuken op de drugswet. De nieuwe feiten kaderen volgens de verdediging in hetzelfde opzet. Er zal opslorping gepleit worden. Daartoe wordt het dossier hernomen op 16 oktober.