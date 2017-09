Door: Koen Baten

Wieze Op de Sasbaan in Wieze bij Lebbeke is rond 14.45 uur een gloednieuwe Renault Clio tegen een boom gecrasht. De wagen was nog maar een week geleden gekocht.