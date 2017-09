Jimmy De Schrijver

4/09/17 - 15u48 Bron: Eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Op het kruispunt van de Witte Torenwal met de Gerdingerpoort en Gerdingerstraat in het centrum van Bree zijn even over 14 uur een fietser en een auto met elkaar gebotst. De fietser werd opgeschept en kwam hard op het wegdek terecht.