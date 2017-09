Lichaam van piloot legerhelikopter teruggevonden in Hoei

TT

4/09/17 - 15u46 Bron: Belga, VTM Nieuws

© belga.

Defensie De hulpdiensten hebben in de buurt van Hoei het lichaam gevonden van de piloot die tijdens een demonstratie in volle vlucht uit een helikopter is gevallen. De omstandigheden van het ongeval zijn nog altijd niet duidelijk, evenmin of het al dan niet om een wanhoopsdaad zou gaan.