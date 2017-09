Eerste kindje op komst voor staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA)

FT

4/09/17 - 15u00

Al even oefenen: staatssecretaris Zuhal Demir bezocht in mei vorig jaar het expertisecentrum kraamzorg 'De Bakermat' in Leuven. © photo news.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Zuhal Demir (N-VA), wordt voor het eerst mama. Dat heeft onze redactie vernomen.

De politica, intussen 37 jaar, is vijf jaar geleden gescheiden van haar toenmalige echtgenoot, maar vond opnieuw "de man van haar leven". Demir en haar vriend zijn "dolgelukkig", klinkt het. De baby wordt half december verwacht.



In een eerder interview met Het Nieuwsblad verklaarde Demir al dat ze altijd graag moeder wilde worden én dat het perfect te combineren valt met een politieke loopbaan. "Het is niet omdat ik staatssecretaris ben, dat ik het moederschap op 'on hold' moet zetten."



Niet de eerste

Het gebeurt niet alle dagen dat een regeringslid in functie zwanger wordt, al gingen enkele ministers Demir nog vooraf. De allereerste in de rij was Anne Van Asbroeck (sp.a), die Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansen was toen ze in 1996 zwanger werd. In het vorige decennium werd Freya Van den Bossche (sp.a) tweemaal mama toen ze minister was, eerst als lid van de federale regering en nadien als Vlaams minister. Over de praktische gevolgen op de uitoefening van haar functie, wil Demir nog geen uitspraken doen.