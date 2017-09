Luk Alloo zocht hem op in buitenlandse gevangenis, nu dreigt hij ook in ons land vijf jaar de cel in te vliegen

Door: redactie

Luk Alloo ging Franky D.B. opzoeken in de gevangenis in de Dominicaanse Republiek. © VTM.

Franky D.B., die opdook in een uitzending van Luk Alloo over Belgen in buitenlandse gevangenissen, hangt in ons land een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Hij schepte tijdens de bewuste reportage op over de drugsreizen die hij ondernam en staat nu in Brussel terecht voor zijn rol in een internationale organisatie van drugssmokkelaars. Zijn advocaat vroeg vandaag een mildere straf.