Vakbonden protesteren tegen UberEats bij McDonald's

Een tweehonderdtal leden van de socialistische en de christelijke vakbond hebben maandagochtend actiegevoerd aan de vestiging van McDonald's aan de Brusselse Beurs. Ze nemen het niet dat de fastfoodketen beroep doet op UberEats voor de levering van hamburgers.

UberEats zit in een testfase in de bewuste vestiging, zegt Alain Detemmerman, co-voorzitter van ABVV-FGTB Horval, de socialistische centrale voor de voedingssector. "De impact is niet te onderschatten omdat McDonald's een van de grootste bedrijven ter wereld is. Als hij voor dergelijk systeem kiest, bekijken de anderen het ook."



Concreet hekelen ABVV en ACV de werkomstandigheden van de maaltijdbezorgers van UberEats. "De meesten zijn schijnzelfstandigen, met alle risico's van dien, vooral voor het recht op sociale zekerheid." De bond waarschuwt ook voor aansprakelijkheidskwesties.



ACV en ABVV ijveren voor bezorgers in dienst van het restaurantbedrijf in plaats van bijvoorbeeld UberEats of Delivroo. Bij Delivroo heeft een deel van de werknemers intussen een contract gekregen, klinkt het wel, maar de arbeidsomstandigheden zijn er nog niet ideaal, aldus Detemmerman.



De actie maakt deel uit van een bredere internationale vakbondsactie voor een minimumloon van 15 dollar of 12,7 euro voor de fastfoodsector.