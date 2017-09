Tramverkeer in Antwerpen even verstoord door gebroken kabel

Door: Dieter Lizen

4/09/17 - 13u33 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

Antwerpen Door een breuk in de bovenleiding aan de drukke Schoenmarkt onder de Boerentoren, waren er even problemen met het Antwerpse tramnet.

Een spoel van stellingbouwers was losgeschoten en had zo een bovenleiding gebroken. Intussen is het euvel hersteld en rijden lijnen 4, 7, 11 en 12 weer normaal.