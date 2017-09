"Hervorming juridische bijstand is een flop"

Door: redactie

Het Platform Recht voor Iedereen heeft vandaag haar zwartboek voorgesteld. Daarin zijn getuigenissen verzameld die aantonen dat de hervorming van de juridische bijstand een jaar na zijn inwerkingtreding zowel voor de rechtzoekende als voor de advocaten een flop is.

Doel van de hervorming was de overconsumptie van de rechtsbijstand tegen te gaan, maar volgens het Platform werd die overconsumptie nooit bewezen. Door de hervorming is er nu sprake van een "onderconsumptie".



De nieuwe wet schrikt af, want de rechtzoekende moet nu een groot aantal documenten voorleggen om zijn armoede te bewijzen. Zelfs een persoon die al steun geniet van een OCMW moet bewijzen voorleggen.



Forfaitaire bijdrage

Volledig kosteloos is de bijstand ook niet meer, want sinds de hervorming is er een forfaitaire bijdrage van 20 tot 50 euro ingevoerd. "Het lijkt niet veel, maar op het terrein is 50 euro een ware drempel", stelt advocate Sarah Janssens.



Voor de pro-Deoadvocaten leidt de hervorming dan weer tot grote financiële onzekerheid. De herziening van het barema van de punten zorgt ervoor dat ze tot mei 2018 in het ongewisse blijven over het bedrag dat ze krijgen voor de juridische bijstand die ze verlenen.



Een nieuwe hervorming of een annulatie van de bestaande dringt zich op. Daarom hebben meerdere van de 25 leden van het Platform een annulatieberoep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.