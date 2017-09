Door: redactie

4/09/17 - 12u05 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

In '2 Meisjes Op Het Strand' bracht Christoff samen met Belle Perez vrijdag een cover van dé zomerhit van 2017: 'Despacito'. Daarin zong Christoff in het Nederlands over 'stoverij' ... of toch niet? Sam & Heidi kwamen het deze ochtend te weten tijdens het verkeersnieuws!