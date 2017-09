"Wie kreeg het hart van mijn gestorven broer?": Evi doet emotionele oproep op Facebook

Koen Van De Sype

Op 5 juni vorig jaar veranderde het leven van de West-Vlaamse Evi Dewachter voorgoed. Het was de dag dat ze samen met haar familie afscheid moest nemen van haar grote broer (36). Maar er was ook een beetje troost, want al zijn organen werden gedoneerd om andere mensen te redden. Alleen van zijn hart vernamen ze nooit wie het een nieuw leven gaf. En dat zou ze toch nog graag weten.