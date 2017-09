Liefkenshoektunnel tolvrij na aanrijding met vrachtwagens in Kennedytunnel

Door: Kristof Aerts

4/09/17 - 12u05

© Marc De Roeck .

In Antwerpen is de Liefkenshoektunnel vanochtend tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland na een ongeval in de Kennedytunnel. Daar zijn richting Nederland twee van de drie rijstroken versperd door een aanrijding tussen twee vrachtwagens, een bus en een bestelwagen. De file groeit er snel aan en het Vlaams Verkeerscentrum vreest dat de hinder een hele tijd zal aanslepen.

Rond 11 uur zijn twee vrachtwagens, een bestelwagen en een touringcar met aanhangwagen gebotst in de Kennedytunnel richting Nederland. Twee rijstroken zijn versperd en de takelwerken zullen nog even in beslag nemen.



Bij de kettingbotsing viel één lichtgewonde, maar de files vanuit het Waasland richting Antwerpse Ring zijn groot. Daarom raadt het verkeerscentrum automobilisten aan om de omgeving te vermijden.



Op de E17 staat omstreeks 11.30 uur een file van voor Kruibeke, op de E34 vanaf Zwijndrecht. "Dit is jammer, want de ochtendspits was onverwacht rustig verlopen", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum, dat het verkeer over langere afstand van Gent richting Hasselt aanraadt om via Brussel om te rijden.

