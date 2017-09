Doodrijder Sander (17) had gedronken en reed te snel, maar komt weg met milde straf

Door: Hans Verbeke

Sander wilde samen met zijn broer de Kanaalweg oversteken. De twee waren op de terugweg van de Koppenbergcross. © Alexander Haezebrouck.

Een 24-jarige man uit Wielsbeke die vorig jaar in november in Ingelmunster in het pikdonker een 17-jarige fietser doodreed, heeft van de politierechter in Kortrijk een milde straf gekregen: één maand rijverbod en een boete van 900 euro. Nochtans was de student geïntoxiceerd en reed hij te snel.

De rechter oordeelde echter dat het ongeval moeilijk te vermijden was, door tal van omstandigheden. Eerder had de familie van het slachtoffer, die zich overigens geen burgerlijke partij stelde, al aangegeven dat een strenge straf voor hen geen must was.



Voor ogen van broer

Sander Prat was op 1 november 2017 bijna thuis toen het ongeval gebeurde. De jongeman was samen met zijn broer naar de Koppenbergcross getrokken en reed van het station van Ingelmunster huiswaarts met de fiets. Toen hij de Kanaalweg dwarste, werd de tiener voor de ogen van zijn broer gegrepen door een Audi. De 17-jarige fietser overleefde de klap niet. Lees ook Buur die spelend nichtje doodreed: "Joint gerookt om te bekomen"

