Na hetze in Borgerhout: bodycams voor politie komen er, maar er zijn beperkingen

4/09/17 - 11u29

In een verhitte situatie kunnen de agenten gebruikmaken van een bodycam, alleen nadat de persoon of personen in kwestie verwittigd zijn dat er gefilmd zal worden. © Photo News.

Na het welles-nietesspelletje over de politie-interventie in Borgerhout, wil Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat agenten zo snel mogelijk bodycams krijgen. Die kregen voor de zomer al groen licht van de regering, maar moeten nu nog langs het parlement. Eind dit jaar - of begin volgend jaar - zou de camerawet van kracht kunnen gaan.

De Antwerpse N-VA hield gisteren haar ledendag, met een pannenkoekenslag en volksspelen. De aftrap van het verkiezingsjaar, zo beloofde de affiche. Burgemeester Bart De Wever gaf uitleg. © Photo News. Dit is een kaakslag voor de agenten. Die zijn zwaar onder de indruk en worden nu leugenaars genoemd. Dat is echt nefast Burgemeester De Wever Wat is er precies gebeurd vrijdagavond in Borgerhout? Daar is discussie over. Agenten van de fietsbrigade zouden klappen hebben gekregen van omstanders. Maar daarna doken er beelden op van een buurtbewoonster, die dat zouden tegenspreken. "Kijk, politiegeweld", roept iemand in het filmpje.



De Wever trekt in ieder geval resoluut de kaart van de agenten. "Dit is een kaakslag voor hen. Zij zijn deel van het fietsteam, dat zijn geen zware jongens. Ze worden aangevallen, lopen kneuzingen op... Die zijn zwaar onder de indruk en worden nu leugenaars genoemd. Dat is echt nefast." Volgens de burgemeester is er dan ook maar één oplossing. "Wij willen zo snel mogelijk bodycams", zei hij gisteren in 'VTM Nieuws'.



De woordvoerder van minister Jambon bevestigt maandagochtend dat een wetsontwerp in die zin nog voor de zomer binnen de ministerraad is goedgekeurd. Daarin staat dat agenten gebruik mogen maken van bodycams, al zijn er wel beperkingen. Zo is het niet de bedoeling dat agenten altijd en overal kunnen filmen. In een verhitte situatie kunnen ze er wel gebruik van maken, nadat de persoon of personen in kwestie verwittigd zijn dat er gefilmd zal worden, klinkt het. Na de interventie moeten de bodycams dan weer uit. (lees door onder de foto)

Didactisch materiaal Het onderdeel van de nieuwe camerawet ligt momenteel nog op tafel bij de Raad van State. Als het daar zonder kleerscheuren uitkomt, moet het nog door het parlement worden geloodst. De invoering in de praktijk lijkt dus nog niet voor meteen.



Criminoloog Brice De Ruyver is alvast voorstander van het gebruik van de cameraatjes. "Als er discussies ontstaan, is het goed dat er bewijsmateriaal is en dat het niet gewoon woord tegen woord is. Het is een instrument waar je discussies mee kunt uitsluiten", zei hij vanmorgen in 'De Ochtend' op Radio 1. Bovendien kan het beeldmateriaal volgens de UGent-professor nuttig didactisch materiaal opleveren voor politiescholen.