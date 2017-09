Politie past marges en boetes aan: dit verandert er bij flitscontroles

Door: redactie

4/09/17 - 11u00

Rij je minder dan 7 kilometer per uur te snel op gewone wegen, dan word je voortaan niet meer geflitst. © Sven Ponsaerts.

De politie bouwt bij haar flitscontroles een iets grotere marge in. Maar er is een keerzijde aan de medaille: wie betrapt wordt op te snel rijden, betaalt meer. Dat blijkt uit een omzendbrief van het college van procureurs-generaal.

Rij je minder dan 7 kilometer per uur te snel op gewone wegen, dan word je voortaan niet meer geflitst. Op snelwegen flitst de politie pas vanaf 129 kilometer per uur. Iets meer speling dus, maar de onmiddellijke inning van 50 euro wordt wel 53 euro. De boete blijft ook in overeenstemming met hoe zwaar je het pedaal indrukt.



In een zone 30 of een bebouwde kom lopen de boetes snel op. Rij je 48 kilometer per uur in een zone 30, dan krijg je een boete van 75 euro. Rij je 60 km/u in die zone 30, dan loopt het op tot 207 euro en kan je je rijbewijs kwijtspelen. Dat rijbewijs kan overigens meteen ingevorderd worden als je meer dan 20 per uur te snel rijdt in een bebouwde kom, een zone 30 of een schoolomgeving. Op gewone wegen is dat vanaf 30 kilometer per uur te snel.