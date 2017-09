Aannemer in het hoofd geschoten in Deurne, kennis opgepakt als verdachte

Door: redactie

4/09/17

In het Antwerpse district Deurne is vrijdag een 52-jarige man in het hoofd geschoten toen hij als aannemer aan het werk was op een werf. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad en het parket bevestigt het nieuws.