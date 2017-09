Aannemer (52) overleden na schot in hoofd, dader kreeg al eens amper 6 maand voor moordpoging

Kristof Aerts

Slachtoffer Luc Vuylsteke. © RV.

Een 52-jarige aannemer uit Deurne is deze namiddag overleden, nadat hij vrijdagavond van dichtbij in het hoofd werd geschoten. De vermoedelijke dader, Tony B. (49), kon zaterdagochtend gearresteerd worden.

Slachtoffer Luc Vuylsteke wist dat B. een zwaar verleden had van veroordelingen en drank-en drugsmisbruik. "Typisch Luc dat hij zo iemand toch een kans wil geven", zegt zijn zus Ann. Afgelopen vrijdagavond maakte Tony B. ruzie met Luc. Eerst op een werf in Deurne, later in de camionette van Luc. Daar heeft hij Luc vrijdag rond 17 uur van dichtbij in het hoofd geschoten. Een andere werknemer belde de hulpdiensten. De artsen hebben het slachtoffer met spoed geopereerd, maar maandagnamiddag is het slachtoffer aan zijn verwondingen bezweken. Tony B. kon zaterdagvoormiddag gearresteerd worden door het Snelle Responsteam in Antwerpen. Donderdag verschijnt hij voor de raadkamer.



Niet eerste keer

Tony B. had in 2011 al een moordpoging op zijn actief. Toen schoot hij op een veertiger in een huis in Boom. De kogel had het slachtoffer in de nier en lever geraakt. Tony B. vluchtte naar domein De Schorre en later naar Amsterdam. Het wapen dumpte hij in een vuilnisbak, voor hij het vliegtuig naar Napels nam. Een week nadien werd hij gevat. B. ontsnapte aan een zware straf, omdat de rechtbank niet geloofde dat B. de intentie had op die man te doden. Hij riskeerde 10 jaar, maar hij kreeg uiteindelijk 'amper' zes maanden.