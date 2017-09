Treinverkeer tussen Gent en Brussel vertraagd door brand

TK

4/09/17 - 07u38

Op de snelle, rechtstreekse lijn tussen Gent en Brussel kunnen sinds iets voor 8 uur weer treinen rijden. Ruim een uur lang maakte een brand in Anderlecht dat treinen op de rechtstreekse lijn omgeleid moesten worden via de trage, klassieke lijn. De brand is intussen geblust, zodat het treinverkeer kan hernemen. Dat meldt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken.