Buur die spelend nichtje doodreed: "Joint gerookt om te bekomen"

JEF VAN NOOTEN

4/09/17 - 06u01

© JVN.

De hele buurt kent Jonathan M. (20) als een wegpiraat, maar dat heeft van hem geen doodrijder gemaakt. Zijn roekeloze rijgedrag ligt volgens de politie niet aan de basis van het ongeval waarbij de twintiger zijn nichtje Laura J. (1,5) doodreed. Ook voor de positieve speekseltest heeft de jongeman een excuus.

Veel tragischer kan een ongeval niet zijn. Jonathan M. (20) uit Turnhout reed eergisteren met zijn auto achterwaarts de oprit af. Hij had daarbij een slecht zicht, want zijn gebroken achterruit was afgeplakt met zwarte plastic. Toen hij weer voorwaarts reed om de weg op te draaien, liep het mis. Hij reed over kleine Laura, de jongste spruit in een gezin met dertien kinderen. Het meisje van net geen 1,5 jaar - niet alleen het buurmeisje van Jonathan, maar ook zijn nichtje - was in het midden van de straat aan het spelen. Alle hulp kwam te laat.

Rijbewijs kwijt

Een verkeersdeskundige van het parket bevestigde de verklaring van Jonathan M. De twintiger legde een negatieve alcoholtest af, maar de speekseltest bleek wel positief. Toch was hij volgens zichzelf en zijn familie niet onder invloed van drugs op het moment van het ongeval.



"Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, heeft mijn broer een joint gerookt. Hij was van slag door de zware verwijten van buurtbewoners. Pas anderhalf uur later moest hij een speekseltest afleggen. Het is logisch dat ze dan iets vinden. Als de politie meteen een test had afgenomen, was hij clean geweest", verdedigt Jack M. zijn broer op sociale media. Het rijbewijs van de jongeman werd voor 15 dagen ingetrokken.



200 km/uur

De verwijten gingen over het roekeloze rijgedrag van Jonathan M. en zijn familie. Verscheidene buurtbewoners verklaarden dat vroeger alle kinderen naar hartenlust op straat konden spelen. Tot de familie M. er vorig jaar kwam wonen. "Ze scheuren met 200 kilometer per uur door de straat en zijn voortdurend aan het driften", aldus buurtbewoners. Bij de politie liepen daarover de voorbije maanden al verscheidene meldingen binnen.



Toch ligt roekeloos rijgedrag volgens de politie niet aan de basis van het ongeval. "Hij kan onmogelijk een te hoge snelheid hebben gehad", luidt het. Ook broer Jack M. neemt het op voor de chauffeur. "Er stonden ongeveer zes mensen buiten toen mijn broer achteruit reed. Niemand heeft Laura opgemerkt." Ook Jonathan zelf plaatste al een reactie op Facebook: "Het is moeilijk wat er gebeurd is. Alles op één seconde tijd. Ik zal dit nooit vergeten. Het is nooit mijn bedoeling geweest."