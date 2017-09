Studente vindt oplossing voor Noord-Zuidstrop: "Béétje logisch nadenken en trein rijdt veel stipter"

belga

4/09/17 - 05u00

© BELGA.

Een betere planning van treinen en sporen in Brussel kan het treinverkeer veel stipter maken. Dat zegt onderzoekster Sofie Burggraeve van het KU Leuven Mobility Research Centre vandaag in onze krant.

Burggraeve ontwierp voor haar doctoraat een nieuwe methode voor het opstellen van de dienstregeling in "flessenhals" Brussel, de grootste oorzaak van vertragingen op het hele spoorwegnet. In dat model zouden reizigers zeventien procent sneller door Brussel kunnen en is er minder vertraging voor de rest van het net.



Buffertijd

Burggraeve zorgt in haar model voor meer buffertijd tussen twee treinen op hetzelfde knooppunt en beter berekende extra minuten op plekken waar standaardvertragingen ontstaan.



"Het model dat bij ons ontwikkeld is, is zeer zeer low cost", zegt professor Pieter Vansteenwegen. "En vooral: het kan op zeer korte termijn getest worden en gebruikt bij het opstellen van toekomstige dienstregelingen."



Zal de NMBS het model van Burggraeve overnemen? En hoe kan het dat een studente de oplossing vindt voor een probleem waar de spoorwegen al jaren mee kampen? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!