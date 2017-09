Luchtvaartpolitie onderschept elke dag 185 geseinde passagiers

Bewerkt door: ib

4/09/17 - Bron: Belga

Gemiddeld worden dagelijks 185 verdachte personen op de luchthaven uit de rij gehaald. © photo news.

De luchtvaartpolitie onderschept elke dag gemiddeld 185 passagiers die geseind staan, of dubbel zoveel als voor de invoering van de verscherpte controles in april. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag. Luchtvaartmaatschappijen klagen wel over langere wachttijden.