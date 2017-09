De Wever sluit discussie over geweld tegen politie af: "Die nonsens wil ik niet meer meemaken"

ASTRID ROELANDT EN PHILIPPE TRUYTS

4/09/17 - 05u00

Druk weekend voor De Wever. Gisteren tekende hij met z'n dochter present op de ledendag van N-VA, terwijl op dezelfde dag een vreedzame protestmars tegen "de polariserende taal van de burgemeester" gehouden werd in Borgerhout. © Florian Van Eenoo photonews.

Na het welles-nietesspelletje over de politie-interventie in Borgerhout wil Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat agenten zo snel mogelijk bodycams krijgen. "Dan hoeven we deze nonsens niet meer mee te maken."

© VRT.

De hele heisa begon vrijdag, toen agenten een door militairen gesignaleerde wagen wilden controleren. Of was het donderdag al? Toen liet burgemeester De Wever zich tijdens een interview met 'De Gazet van Antwerpen' ontvallen dat je op de Turnhoutsebaan in Borgerhout gemakkelijk 20 types zoals de terroristen in Barcelona tegenkomt. "Stigmatiserend en polariserend", riep de oppositie. "Integendeel", zei een geïrriteerde De Wever gisteren. "Ik vind het jammer voor al die mensen van goede wil, dat enkele honderden een hele gemeenschap besmeuren. Vooral voor de Marokkaanse gemeenschap is dat erg, want de daders van de aanslagen zijn vaak jongeren van Marokkaanse origine." Volgens de burgemeester heeft hij vooral een empathisch statement gemaakt.



