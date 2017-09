Tiele (2) is allergisch voor bijna alles. "Moeten we hem altijd binnenhouden? Het ventje moet toch iets aan zijn leven hebben?"

JELLE BRANS EN ANTOON VERBEECK

4/09/17 - 05u00

© Jan De Meuleneir - Photo News.

De ouders van Tiele, een schattige kleuter van 3 uit het Antwerpse Itegem, zijn ten einde raad. Hun oogappel is allergisch voor zowat alles. Hij mag bijna niks eten, kan niet buiten spelen of naar school gaan en lijdt constant onder extreme jeuk. "Ik heb schrik dat hij met ouder te worden gaat denken: 'Zo wil ik niet leven'", zegt mama Heidi.

Krabben, krabben "Vrijwel onmiddellijk na z'n geboorte werd het ons duidelijk dat er iets scheelde met Tiele", zegt mama Heidi. "Dag en nacht brulde hij alles bij elkaar. En vooral krabben, krabben, krabben. Na drie weken stond hij vol met lelijke eczeem. Z'n huid kwam er in grote lappen af. De kinderarts heeft ons meteen doorgestuurd naar een universitair ziekenhuis. Eerst Antwerpen, vervolgens Leuven. Daar bleek dat zijn allergiewaarden extreem hoog waren. Hoger dan ze ooit hadden gezien bij zo'n jong kind." Tiele kreeg antibiotica en cortisone, wat kortstondig hielp. "Maar een week later stonden we daar terug, omdat de oorzaak niet aangepakt werd. Vervolgens werd beslist om het grootste deel van z'n voeding te schrappen. De open wondes werden beter, maar de jeuk bleef. Bovendien stopte hij met groeien. Eigenlijk geraakte hij ondervoed. Dat bleek dus ook geen oplossing." Tiele werd opgenomen in het ziekenhuis, voor verdere onderzoeken en DNA-tests. Aanvankelijk voor één week, maar het werden er tien. Nog werden de dokters niet wijzer.