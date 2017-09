Belgian Beer Weekend lokt meer dan 50.000 bezoekers naar Brusselse Grote Markt

Bewerkt door: ib

Het voorbije weekend zijn meer dan 50.000 mensen naar de Brusselse Grote Markt getrokken voor het Belgian Beer Weekend. Dat waren er iets meer dan een jaar eerder. "Het festival is zonder incidenten verlopen", zegt de voorzitter van de federatie van Belgische brouwers, Jean-Louis Van de Perre.

Van de Perre toonde zich zondagavond tevreden over de terugkeer van bezoekers van buiten Europa. Tijdens de editie van 2016 was er immers een daling van het aantal buitenlandse bezoekers. "Er was ook een jong publiek, een teken dat een nieuwe generatie interesse heeft in het Belgische bier."



Degustatieglaasjes

Tijdens het Belgian Beer Weekend konden meer dan 400 Belgische bieren geproefd worden. Ze werden geserveerd in degustatieglaasjes van 15 of 20 centiliter. Op zaterdagmiddag vond een kleurrijke optocht plaats van historische brouwerijkarren en bierwagens van de Nieuwe Graanmarkt naar de Grote Markt.