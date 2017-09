Joodse gemeenschap herdenkt razzia in Marollen

Bewerkt door: ib

De herdenking van de razzia in de Marollen, 75 jaar later.

De Joodse gemeenschap heeft gisteren de razzia herdacht tegen de buitenlandse Joden in de Brusselse Marollen 75 jaar geleden. In de wijk werd het Herschel Grynszpanplein officieel ingewijd in aanwezigheid van de opperrabbijn van Brussel en verschillende politici, onder wie ook Brussels burgemeester Philippe Close.

Herdenking pogrom WOII in Marollen Commémoration de la rafle 3/9/1942 avec inaugaration square Herschel Grynspan pic.twitter.com/lP3BBCqbGe — Bianca Debaets (@BiancaDebaets) Sun Sep 03 00:00:00 MEST 2017

In de nacht van de 3 op 4 september 1942, 75 jaar geleden, werden in de Marollenwijk 718 buitenlandse Joden opgepakt door de Duitse bezetter.



Het Herschel Grynszpanplein bevindt zich op de hoek van de Huidevettersstraat, de Spiegelstraat en de Brigittinenstraat. Grynszpan was een jonge Jood die in de Huidevettersstraat woonde en in 1938 een Duitse diplomaat op post in Parijs om het leven bracht om het lot van de Duitse Joden aan de kaak te stellen. De ouders van de jongeman waren net gedeporteerd.



De ruim 400 aanwezigen wandelden zondagavond vervolgens langs de gedenkstenen in de wijk. Er werden ook nieuwe stenen ingehuldigd.



Kardinaal Jozef De Kesel hield in de Kapellekerk een conferentie over de Shoah in België en de rol van de Katholieke Kerk. "De Kesel vroeg er pardon voor het stilzwijgen van de Kerk tijdens de bezetting", zegt Michel Lussan, lid van de vereniging voor herinnering van de Shoah.



"Hij herinnerde er ook aan dat veel Joodse kinderen verborgen werden in christelijke instellingen en hij vroeg pardon voor het bekeren, dat hij bestempelde als een misbruik van macht. Dat was erg belangrijk, want het was een eerste officiële erkenning door de hoogste vertegenwoordiger van de Katholieke Kerk in België", aldus Lussan.



De conferentie werd gevolgd door een concert van Zerkalo Quartet.