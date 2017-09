Kauwgomballenbak kiest je tattoo

Philippe Truyts en Benoit De Freine

4/09/17 - 05u00

© Benoit De Freine.

video Even draaien aan de kauwgomballenbak voor een verrassingstattoo: het zou wel eens een nieuwe rage kunnen worden. De eerste die het er in tattooshop Glorybound op waagde, was Antwerpfan Janis Van Puymbroeck (35). "Zo lang die Mickey Mouse maar niet op een ratje lijkt", droeg hij tatoeëerder én bedenker Levi Netto op.

Je stopt 1 euro in de machine en één draai en een balletje later weet je welke tattoo er op je lijf komt. Al mag je kiezen wáár je hem wil. Tarief: 80 euro. In de Verenigde Staten is het al ingeburgerd, in ons land is de tattooshop van Joe Dynamite in de Reyndersstraat de eerste. Mr. Joe is er zelf niet als we het eerste 'slachtoffer' opzoeken. Maar dat geeft niet, want Levi Netto is er wel. "Ik heb voor de kauwgomballenbak vijftig designs bedacht. Geen te vergezochte tekeningen, wel dingen die ik zelf zou laten zetten: een schip, een hart, een roos, een schedel. Spannend toch? Als klant moet je even je controle opgeven."



Janis Van Puymbroeck is een trouwe klant van Glorybound. "Ik wilde een paar dagen geleden een nieuwe tattoo. En dacht: er zal wel niks stoms in die machine zitten. Het is als een kindersurprise, maar dan van een iets blijvender karakter. Mickey Mouse: dat wordt lachen. Het muisje mag wel niet op een ratje (de bijnaam van Beerschotfans, red.) lijken. Doe er maar wat Antwerp-rood in."



Een half uur later staat de tattoo erop. Op Janis' linkeronderbeen. Keurig werk. En net rood genoeg.