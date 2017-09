1 op de 10 verzet zich tegen orgaandonatie

Door: redactie

Het UZ Leuven heeft net voor de zomer de duizendste longtransplantatie uitgevoerd en kan voor die ingreep overlevingscijfers voorleggen die bijna 30 procent hoger liggen dan de gemiddelde cijfers wereldwijd. Toch weigeren nog 1 op de 10 mensen orgaandonatie na de dood van een familielid. Met 60 tot 70 longtransplantaties per jaar behoort het UZ Leuven tot de 6 Europese centra die er meer dan 50 per jaar uitvoeren. Het aantal donoren voor longtransplantaties is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er zijn meer organen ter beschikking gekomen als gevolg van de totstandkoming van de Belgische wetgeving op euthanasie. Daarnaast worden meer donorlongen aanvaard omdat het transplantatieteam van het UZ zoveel mogelijk in het donorziekenhuis de kwaliteit van de donorlong gaat checken. Viering Nu de duizendste longtransplantatie is uitgevoerd, organiseert het UZ Leuven vandaag in het centraal auditorium van campus Gasthuisberg een patiëntensymposium waarvoor alle patiënten die er ooit een longtransplantatie kregen uitgenodigd werden. Er worden er meer dan 600 verwacht. De dame die in 1991 als eerste patiënte in Leuven een gecombineerde hart-longtransplantatie kreeg, is één van de sprekers. 12 procent weigert Toch blijft de vraag naar orgaandonoren groot. Dankzij onze wetgeving is iedereen automatisch orgaandonor, maar de nabestaanden kunnen nog altijd weigeren. "Er zijn toch nog altijd een twaalf procent van families die uiteindelijk weigeren om organen van hun dierbare overleden af te staan", klinkt het bij professor Dirk Van Raemdonck.