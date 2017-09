Protest tegen De Wever in Borgerhout

Door: redactie

Achter een vlag met 'signaal' erop zijn vanmiddag tientallen mensen over de Turnhoutsebaan in Borgerhout gestapt. Ze protesteren daarmee tegen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hem wordt verweten bevolkingsgroepen te stigmatiseren, onder meer na de aanval op politiemensen van vrijdagavond. Na de aanval op de Turnhoutsebaan vrijdagavond, waarbij twee Antwerpse politieagenten lichtgewond raakten, had de Antwerpse burgervader om een signaal van de buurt gevraagd: om de daden te veroordelen, maar ook om schuldigen aan te duiden. Dat 'signaal' kwam er. "Bart De Wever schoffeert zijn eigen burgers met gorte uitspraken, hij stigmatiseert bevolkingsgroepen. De Wever wil een signaal? Laten we hem dat geven", klonk het op Facebook voor een inderhaast georganiseerde, vreedzame wandeling. Uiteindelijk stapten vandaag zo'n 150 personen over de Turnhoutsebaan tot aan het Koningin Astridplein. Nadien wandelden ze terug om aan het Ecohuis een mensenketting te vormen. Onder meer Wouter Van Besien (Groen), Tom Meeuws (sp.a) en actrice Mitta Van der Maat stapten mee op. De optocht verliep zonder incidenten of grote verkeershinder. Aan het einde weerklonk applaus voor de begeleiding van de politie.