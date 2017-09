Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter opnieuw hard uitgehaald naar Noord-Korea. Het communistische land voerde met een succes een test uit met een waterstofbom. Trump noemt Noord-Korea een schurkenstaat en zegt dat de kerntest van Noord-Korea "vijandig" en "zeer gevaarlijk" is voor de Verenigde Staten. Op de vraag of de VS nu Noord-Korea gaat aanvallen antwoordde Trump "we zullen zien".