Door: redactie

3/09/17 - 19u40 Bron: vtmnieuws.be

In het Limburgse Kaulille, bij Bocholt, is vannacht een 18-jarig meisje uit Maasmechelen zwaar toegetakeld op een fuif. Op Facebook doet ze een oproep naar getuigen van het incident. De politiezone CARMA is een onderzoek gestart.