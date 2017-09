Wie heeft envelop van Nicky en Willem gezien?

Door: redactie

3/09/17 - 19u53

© thinkstock.

HLN-lezers Nicky en Willem zitten met de handen in het haar. Gisteren zijn ze een witte envelop verloren op de parking van Carrefour in Sint-Denijs-Westrem. Op de envelop staan de namen 'Nicky en Willem en ...' (omdat er een baby'tje op komst is). Ze hebben de hele parking afgezocht maar niets meer gevonden. Ook in de Carrefour was niks binnengebracht. Ze vragen nu de hulp van de HLN-lezers. Omdat het niet zomaar een envelop is. Er zat geld in, redelijk veel zelfs. Nicky en Willem zijn bereid de eerlijke vinder een beloning te geven.



Wie hen kan verder helpen, kan mailen naar dit e-mailadres.