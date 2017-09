Door: redactie

3/09/17

In Amay, in de provincie Luik, is een piloot tijdens een militaire opendeurdag uit een helikopter gevallen. Dat bevestigt FOD Defensie aan VTM NIEUWS. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Op dit moment is nog steeds een zoekactie bezig naar de piloot, over zijn mogelijke dood is dan ook nog niets bevestigd.