Spookrijder (84) komt om bij zwaar ongeval op E19 richting Nederland

Toon Verheijen

3/09/17 - 18u21

© Marc De Roeck.

Op de E19 richting Nederland ter hoogte van Brecht is deze avond een zwaar ongeval gebeurd met een spookrijder. De bestuurder, een man van 84 uit Kalmthout, is overleden. De twee inzittenden van de wagen waartegen de spookrijder reed, verkeren in shock, maar zijn niet gewond.

© Toon Verheijen.

De bejaarde man, die geen echtgenote of kinderen had, was in Brecht als spookrijder de afrit van de E19 opgereden. Enkele auto's die in de richting van Nederland reden, moesten noodgedwongen de afrit Brecht nemen om niet frontaal in aanrijding te komen met de Mazda X5 van de bejaarde man.



Uiteindelijk raakte de spookrijder eerst een oude bestelwagen om daarna nagenoeg frontaal in te rijden op de wagen van een Nederlands koppel. Die verkeerden in shock.



Door het ongeval werd de snelweg richting Nederland in Brecht volledig afgesloten. Het verkeer moest de snelweg in Sint-Job-in-'t-Goor verlaten en een lokale omleiding volgen. Er stond ook heel wat file, met ook een kijkfile aan de overkant, waarin heel wat chauffeurs onverantwoord rijgedrag vertoonden door foto's of filmpjes te maken van het ongeval. Het verkeer vanuit Antwerpen naar Nederland werd gevraagd via de A12 om te rijden.