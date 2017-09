E19 richting Nederland volledig dicht na zwaar ongeval met spookrijder

VTT/SPS

Op de E19 richting Nederland ter hoogte van Brecht is deze avond een zwaar ongeval gebeurd met een spookrijder. Die is overleden. De twee inzittenden van de wagen waartegen de spookrijder reed verkeren in shock.



Daardoor is de snelweg in de richting van Breda volledig dicht. Volgens Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum kan de hinder nog geruime tijd duren.



Ook in de tegenovergestelde richting is het aanschuiven door een kijkfile. Omdat de hulpdiensten vermoeden dat de afhandeling nog een hele tijd in beslag zal nemen, wordt aan bestuurders gevraagd de omgeving te mijden. Verkeer naar Breda en Rotterdam wordt gevraagd om te rijden via de A12.