Piloot valt uit helikopter tijdens demonstratie op opendeurdag

SPS

3/09/17 - 16u14 Bron: Belga

De helikopter was een type Agusta A-109. © photo news.

Tijdens de opendeurdag van het 4de geniebataljon in Amay (Luik) is een piloot uit een militaire helikopter gevallen. Het ongeluk gebeurde toen de helikopter een demonstratie met parachutisten uitvoerde. Een van de twee piloten aan boord is daarbij uit het toestel gevallen. Dat meldt Defensie.



Er wordt momenteel met man en macht gezocht naar de piloot. Behalve de twee piloten was er verder niemand aan boord toen het ongeluk gebeurde. De andere piloot heeft het toestel, een Agusta A-109, nadien zonder problemen aan de grond kunnen zetten. De onfortuinlijke piloot viel naar verluidt enkele honderden meters naar beneden. Hij droeg geen parachute.



Meer informatie ontbreekt voorlopig nog.