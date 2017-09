SPS

Een patrouille van de Leuvense politie heeft zaterdagavond in een kermisattractie twee nunchaku's in beslag genomen, die er als prijs voor de kermisgangers werden aangeboden.

Een nunchaku bestaat uit twee stokjes die met een touw of ketting verbonden zijn. In ons land is het een verboden wapen. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld.