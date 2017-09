De Wever wil snel bodycams bij politie

Door: redactie

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil zo snel mogelijk bodycams voor agenten. Dat zei hij vandaag in een gesprek met VTM Nieuws. De Wever reageert daarmee op de heisa rond een politie-interventie in Antwerpen, waarbij agenten aangevallen zouden zijn.



Afgelopen dagen is het een over- en weergediscussieer over wat er nu precies gebeurd is tijdens een politie-interventie. Agenten van de fietsbrigade zouden bij een achtervolging aangevallen zijn door omstaanders, maar nieuwe beelden zouden dat tegenspreken.



"Dit is een kaakslag voor de agenten. Zij zijn deel van het fietsteam, dus geen zware jongens. Ze worden aangevallen, lopen kneuzingen op en worden nu leugenaars genoemd. Dat is echt nefast", steekt De Wever van wal. Hij ziet dan ook maar één oplossing: "Wij willen zo snel mogelijk bodycams. Ik hoop dat het parlement dit snel goedkeurt, zodat we dit soort nonsens niet meer meemaken."