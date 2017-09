Betoging tegen De Wever in Borgerhout, burgemeester niet onder de indruk

Philippe Truyts

Een 200-tal mensen, van wie heel wat buurtbewoners, wandelde deze namiddag over de Turnhoutsebaan. Bedoeling: een duidelijk signaal van Borgerhout aan burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die had daar in een veelbesproken reactie op het verkeersincident van vrijdag om gevraagd.

De wandeling was een idee van een aantal buurtbewoners. "Niemand is hiervan de organisator. We stappen naar het Astridplein zonder leuzen en zonder uit te dagen. Het moet een wandeling zijn die verbindt", zo sprak actrice Mitta Van der Maat voor de menigte zich in beweging zette. Over de stoep, aangezien het geen officieel aangevraagde betoging was.



Ook tientallen bewoners van allochtone origine wandelden mee. "We zijn niet tegen het systeem of de politie", vertelt Galid Zerrad. "De burgemeester mag zeggen wat hij wil, maar hij moet beter nadenken over het effect van zijn woorden."



Antwerpse politieke kopstukken Wouter Van Besien (Groen) en Tom Meeuws (sp.a) waren er ook bij. "De burgemeester verzuimt om verzoenend op te treden. Sinds hij weigerde om naar een buurtoverleg op het Terloplein te komen, heeft hij geen enkel vertrouwenwekkend signaal gegeven. Wel, door het groeiend wantrouwen tussen de politie en de jongeren in Borgerhout dreigt een escalatie en zelfs een wijkoorlog", vindt Meeuws.



De Wever zelf liet in een reactie aan VRT weten niet erg onder de indruk te zijn van het 'signaal' van de buurtbewoners. "Ik hoop dat ze verder komen dan een betoging om de burgemeester uit te schelden als racist", zei hij voor de camera. "Ik had een ander signaal verwacht".



De N-VA-voorzitter kwam ook nog terug op zijn interview in Gazet Van Antwerpen, waarin hij jongemannen op de Turnhoutsebaan leek te vergelijken met de daders van de aanslagen in Barcelona. "Er is geen opruiende taal (...) Ik heb daar met grote empathie gesproken over de moslimgemeenschap. Ik heb gezegd dat ik het erg vind dat een kleine minderheid het altijd verknoeit voor de rest. Het is intellectueel oneerlijk om die uitspraken uit de context te rukken om er een racistische uitspraak van te maken", meent de Antwerpse burgemeester.