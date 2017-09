Studente krijgt zware klappen van vijf jongens op zomerfuif

Marco Mariotti

3/09/17 - 12u29

© rv.

Een 18-jarig meisje uit het Maasland heeft zaterdagnacht klappen gehad op fuif Bal Tropical in Bocholt. Een vriend van het meisje kreeg het aan de stok met enkele jongens op de fuif. "Ik wilde hem enkel verdedigen", zegt Amber T. "Maar uiteindelijk werd ik mee in elkaar geslagen. Het waren zeker vier of vijf jongens. Mijn neus is gebroken, en mijn kaak en oogkas zijn gekneusd. Als iemand iets gezien heeft, zou ik graag gecontacteerd worden", verspreidt ze zelf in een Facebookbericht dat al meer dan 3.000 keer werd gedeeld. Politiezone CARMA onderzoekt de feiten. Of de daders al werden gevat, is niet duidelijk.