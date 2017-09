Jonas Van Geel luisterde, naast Clouseau en de Samsonrock, naar Thunderdome

Door: redactie

Kris Wauters vroeg in Zot Gedraaid op Joe naar het nummer dat Jonas Van Geel beu is gehoord: "Ik ga iets zeggen en dat is heel raar.", begon Jonas zijn verhaal. "Ik keek hard op naar mijn vijf jaar oudere broer en die luisterde veel naar Thunderdome. Dus als kind had ik een cassetje van Clouseau, de Samsonrock en ook eentje van Thunderdome. Ik vond het verschrikkelijk, maar ik moest er naar luisteren want mijn broer luisterde er ook naar. Ik weet nog dat ik in mijn kamer zat en als je daar een momentopname van zou nemen, dan hoorde je alleen maar 'boem boem boem'."