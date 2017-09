Door: redactie

In Zot Gedraaid op Joe merkte Kris Wauters iets op in de keuze van het favoriete concert van Jonas Van Geel: seksmuziek op zondagochtend. "Ik was eerst aan het twijfelen welk nummer ik van Bruno Mars zou kiezen", vertelde Jonas. "Maar toen dacht ik: komaan, het is zondagochtend. Waarom niet Versace on the Floor? Maar het is toch raar dat je dat zegt, Kris. Wat hoor je dan dat je doet concluderen: dit is seksmuziek?" Kris had de vraag niet meteen verwacht: "Is dit een examen, Jonas?"