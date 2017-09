Door: redactie

Toen de coverband Cleymans & Van Geel van Jonas Van Geel ter sprake kwam in Zot Gedraaid op Joe, wist Jonas een kleine primeur te geven: "We hebben besloten om zelf nummers te beginnen schrijven. Het probleem was namelijk: een nummer als Anne wordt tegenwoordig niet meer geschreven. Dus als coverband van Nederlandstalige nummers stopt het op een bepaald moment, of je moet zelf beginnen schrijven. Laat ons zeggen, Jelle en ik gaan ons bezighouden."