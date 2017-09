Rijdt het Gordelfestival volgend jaar op de Brusselse ring?

Bart Kerckhoven

Volgens de eerste ramingen van de organisatoren hebben er vandaag meer dan 20.000 personen deelgenomen aan de vijfde editie van het Gordelfestival, het sportief en cultureel dagevenement van Sport Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand in de Vlaamse Rand rond Brussel. Dat zijn er merkelijk meer dan 16.000 vorig jaar, toen het evenement in de voormiddag geconfronteerd werd met regenweer.

Vanuit het provinciedomein van Huizingen en focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw staan er heel wat wandelingen en fietsroutes op het programma. Volgens organisator Reindert De Schrijver zijn vooral de "Proef De Streek"-routes bijzonder succesvol. Deze fietsroutes zijn 20, 40 en 60 km lang en voeren langs enkele Geuze- en Lambiekbrouwerijen in de streek. Langs de 20 km-route kan men meevaren op een gratis kanaalrondvaart van 45 minuten. Voor deze routes kan nog tot 14 uur ingeschreven worden. De Gordelklassieker van 100 km rond Brussel, die in pelotons gereden werd, was met 625 deelnemers volzet. Het evenement verloopt tot nog toe zeer rustig en zonder incidenten. Van pesterijen zoals het leggen van spijkers op de weg of het omdraaien van wegwijzers waarmee de vroegere Gordel steevast geconfronteerd werd, is volgens De Schrijver helemaal geen sprake. Vorige edities waren ook steevast het toneel voor diverse politieke acties. Voor zover bekend deed zondag enkel het Vlaams Belang dat. De partij deelde symbolische wondpleisters uit om aan te geven "dat het Vlaams beleid voor de Rand dient gereanimeerd te worden".

Vlaams minister voor Vlaamse Rand en Toerisme Ben Weyts (N-VA) wil het aantal pelotons dat de 100 km lange Gordelklassieker rond Brussel rijdt volgend jaar uitbreiden en ook andere, meer exclusieve wegen toevoegen aan het parcours.



Het was voor het eerst dat de Gordelklassieker in pelotons van elk 125 deelnemers gereden werd. Deze werden begeleid door motards van de federale politie, die zorgden voor het afsluiten van kruispunten waarlangs de groep passeerde. Het aantal pelotons was deze keer beperkt tot 5. De plaatsen waren voor aanvang reeds volledig volzet.



"Ik wil doorgaan met deze formule, maar tegelijk het aantal pelotons volgend jaar uitbreiden", zei Weyts. "De groepen reden nu gemiddeld 26 of 28 km per uur. Ik wil in de toekomst ook een of meerdere recreatieve groepen die gemiddeld slechts 24 km/uur rijden. Daarnaast wil ik aan het parcours stukken toevoegen die een exclusieve beleving bieden. Waarom bijvoorbeeld niet nagaan of het mogelijk is over een stuk snelweg te rijden?", aldus nog de minister, die ter hoogte van Tervuren overigens even ten val kwam toen hij bij het afstappen niet tijdig uit de pedalen geraakte. De schade bleef beperkt tot enkele schaafwonden.