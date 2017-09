Duizenden sportievelingen trappen Gordelfestival af

Bart Kerckhoven

In de Vlaamse Rand rond Brussel is om 8 uur het Gordelfestival van start gegaan. Duizenden sportievelingen kunnen er wandelen en fietsen in de rand rond de hoofdstad. Vlaams minister van Vlaamse Rand en Toerisme Ben Weyts (N-VA) gaf het startsein aan het Colomadomein in Sint-Pieters-Leeuw. Een uurtje later nam de minister ook even de kop van het laatste peloton dat vertrok. 600 wielertoeristen kunnen zo dit jaar de Gordelklassieker van 100 kilometer rijden. Enkele deelnemers aan de pelotons kwamen wel ten val en moesten verzorgd worden. Hun verwondingen zouden meevallen.