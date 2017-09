Treinverkeer tussen Ninove en Denderleeuw onderbroken

Door: redactie

Het treinverkeer tussen Ninove en Denderleeuw, in de provincie Oost-Vlaanderen, is sinds 08.00 uur vanmorgen onderbroken als gevolg van een persoonsaanrijding. Dat heeft Thomas Baeken van spoornetwerkbeheerder Infrabel gemeld. De NMBS legt intussen vervangbussen in tussen de stations van Ninove en Denderleeuw.